Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.8.2021 18:50

14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti

İHA

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Sayer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 3 yaşındaki Yusuf Buğra G. ikametinin bulunduğu 14. katın balkonundan aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri inceleme yaparken, Yusuf Buğra'nın yakınları gözyaşları içerisinde çalışmaları inceledi. İncelemelerin ardından Yusuf Buğra G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA