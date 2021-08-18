Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafında göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetim ve kontroller aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda TEM Otoyolu üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde, sabah saatlerinde durdurulan bir araç içerisinde, yurda kaçak yollar ile girdikleri tespit edilen 15 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca onların sevkiyatını yapan araç sürücüsü F.A yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler, geri gönderilmek üzere Kocaeli Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine teslim edilirken, hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatılan F.A isimli sürücünün, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.