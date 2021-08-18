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Giriş Tarihi: 18.8.2021 14:45

15 kaçak göçmen yakalandı

ABBAS ÇAKAR
15 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, TEM otoyolu üzerinde gerçekleştirilen denetimler esnasında durdurulan bir araç içerisinden 15 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafında göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetim ve kontroller aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda TEM Otoyolu üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde, sabah saatlerinde durdurulan bir araç içerisinde, yurda kaçak yollar ile girdikleri tespit edilen 15 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca onların sevkiyatını yapan araç sürücüsü F.A yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler, geri gönderilmek üzere Kocaeli Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine teslim edilirken, hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatılan F.A isimli sürücünün, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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15 kaçak göçmen yakalandı
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