22 yıldır dinmeyen acı

17 AĞUSTOS 1999'da yaşanan ve asrın felaketi olarak kabul edilen Marmara depreminde hayatını kaybedenler depremin olduğu 03.02'de dualarla anıldı. Kocaeli Gölcük
'teki Kavaklı Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinlikte saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Saraylı Mahallesi
'ndeki 17 Ağustos Mezarlığı
da depremde ölenlerin yakınlarıyla doldu, taştı. Yalova
'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, katılımcıların sahildeki Deprem Anıtı
'na kadar yaptığı "sessiz yürüyüş" ile devam etti. Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta gelen katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi. Sakarya
'da da Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Kuran-ı Kerim okundu. Saat 03.02'yi gösterdiğinde deprem şehitleri için dua edildi. İstanbul Avcılar
ve Kadıköy
'de de anma etkinlikleri yapıldı. Deprem anıtına karanfiller konuldu. 'Avcılar ses veriyor' yazılı ışıklı mesajla binaların yenilenmesi çağrısı yapıldı.