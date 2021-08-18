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Haberler Yaşam Haberleri A101 aktüel ürünler kataloğu 19 Ağustos 2021: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 18.8.2021 13:23

A101 aktüel ürünler kataloğu 19 Ağustos 2021: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu 19 Ağustos 2021: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Harca Harca Bitmez sloganıyla duyurulan indirimli ürünler listesinde bu hafta elektronik, züccaciye, tekstil, mobilya, elektrikli ev aletleri öne çıkıyor. Öte yandan okul malzemelerinde eksiklikleri olan öğrenciler için defter, çanta, kalemlik gibi ürünlerde indirim olacak. Henüz kataloğu incelememiş olan vatandaşlar A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu 19 Ağustos 2021 indirim listesi

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. Televizyon, ütü, buzdolabı, fırın gibi pek çok ürün Perşembe günü raflarda yerini alacak. 19 Ağustos'tan itibaren kampanya dönemi ile birlikte elektronik, züccaciye, tekstil, mobilya, elektrikli ev aletleri raflardaki yerini alacak. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? 19 Ağustos 2021 bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli tam liste

A101 19 AĞUSTOS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İLE İNDİRİM BAŞLIYOR!

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A101 aktüel ürünler kataloğu 19 Ağustos 2021: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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