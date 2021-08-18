A101 aktüel ürünler kataloğu 19 Ağustos 2021: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. Televizyon, ütü, buzdolabı, fırın gibi pek çok ürün Perşembe günü raflarda yerini alacak. 19 Ağustos'tan itibaren kampanya dönemi ile birlikte elektronik, züccaciye, tekstil, mobilya, elektrikli ev aletleri raflardaki yerini alacak. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? 19 Ağustos 2021 bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli tam liste