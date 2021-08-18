Abana’nın araba mezarlığı! Selden araba mezarlığına

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrasında meydana gelen selin ardından kent merkezi dahil birçok ilçe sular altında kaldı.

Selin etkisiyle 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu 8 katlı Ölçer apartmanı tamamen yıkılırken, araçlar, birçok işyeri ve binada ağır hasarlar meydana gelmiş, her yer su ve balçık altında kalmıştı.

Sel felaketinde zarar gören araçların hasar tespiti için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı, otoparka dönüştürüldü. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda görevli ekipler, 10 kurtarıcı araçla birlikte hasarlı araçları bulundukları yerden alarak Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampına getiriyor.

Trafik polisleri tarafından plaka, marka ve model tespiti yapılan arabalar, hasar tespiti için bekletiliyor. Ayrıca, kasko sigortası olan araç sahipleri, emniyete verdikleri ifadenin ardından araçlarını alandan alabiliyor. Kaskosu olmayan arabalar ise, hasar tespiti ve bilirkişi raporu düzenlendikten sonra yasal süreç için bekletiliyor.