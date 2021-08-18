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Giriş Tarihi: 18.8.2021 10:26 Son Güncelleme: 18.8.2021 10:33

Acemi hırsız örümcek adam gibi tırmandı ama tarihi şamdanı hurda fiyatına sattı

İHA
Acemi hırsız örümcek adam gibi tırmandı ama tarihi şamdanı hurda fiyatına sattı

Taksim'de akılalmaz hırsızlık olayı... Adeta örümcek adam gibi tırmandığı iş yerine giren hırsız, 2 metre boyundaki tarihi şamdanı çaldı, hurda fiyatına sattı. Hırsızlık anları kameralara yansırken ekipler tarafından yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, geçtiğimiz aylarda Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Habip K. isimli şahsın iş yerini gözüne kestiren hırsız, ilk önce iş yerinin bulunduğu bölgede gezerek keşif yaptı. Hakan Habip K.'nin iş yerinden çıktığını gören hırsız, bir süre bekledikten sonra adeta örümcek adam gibi tırmanarak dükkana girdi. Hırsız, dükkanda bir süre araştırma yaptı. Çalacak bir şey bulamayınca pirinçten yapılma yaklaşık 2 metre boyundaki tarihi şamdanı çalarak kaçtı. Tarihi şamdanı dışarıda bekleyen kağıt toplayıcı arkadaşının aracına koyup, üzerini kasalarla kapatan hırsız, daha sonra bölgeden uzaklaştı. İş yerine gelen Hakan Habip K. durumu polise bildirerek yardım istedi.

BEYOĞLU POLİSİNİN YAKALADIĞI HIRSIZ TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerasına inceledi. Yapılan incelemede hırsızın emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan Yasin B. olduğunu belirledi. Ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde hırsız Y.B.'yi Kocatepe Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde kıstırdı. Polise karşısında gören Y.B. kaçmaya başladı. Hırsız Y.B. yaşanan kovalamaca sonucunda yakalayarak gözaltına aldı.

TARİHİ ŞAMDANI HURDA FİYATINA SATMIŞ

Gözaltına alınan Y.B. yapılan ilk sorgusunda tarihi şamdanı Bostan Mahallesi Şirket Sokak içerisinde bulunan C.G. isimli şahsa bin 600 TL'ye sattığını söyledi. Bunun üzerine adrese giden polis ekipleri, C.G. ile yaptığı görüşmede 11 parça halinde şamdanı alarak sahibine teslim etti.



ÖRÜMCEK ADAM GİBİ TIRMANDI, TARİHİ ŞAMDANI ÇALDI

Beyoğlu'nda hırsızın bir dükkana adeta örümcek adam gibi tırmanıp tarihi şamdanı çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hırsızın iş yerine tırmanıp camdan içeriye girdiği daha sonra da çaldığı şamdanı çuvalla sırtına alıp kağıt toplayıcı arkadaşının yanına gelip arabasına sakladığı görülüyor.

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Acemi hırsız örümcek adam gibi tırmandı ama tarihi şamdanı hurda fiyatına sattı
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