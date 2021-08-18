Acemi hırsız örümcek adam gibi tırmandı ama tarihi şamdanı hurda fiyatına sattı

Olay, geçtiğimiz aylarda Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Habip K. isimli şahsın iş yerini gözüne kestiren hırsız, ilk önce iş yerinin bulunduğu bölgede gezerek keşif yaptı. Hakan Habip K.'nin iş yerinden çıktığını gören hırsız, bir süre bekledikten sonra adeta örümcek adam gibi tırmanarak dükkana girdi. Hırsız, dükkanda bir süre araştırma yaptı. Çalacak bir şey bulamayınca pirinçten yapılma yaklaşık 2 metre boyundaki tarihi şamdanı çalarak kaçtı. Tarihi şamdanı dışarıda bekleyen kağıt toplayıcı arkadaşının aracına koyup, üzerini kasalarla kapatan hırsız, daha sonra bölgeden uzaklaştı. İş yerine gelen Hakan Habip K. durumu polise bildirerek yardım istedi.