Adanalı kebapçıdan aşı teşviki: İki aşı olana içecek bedava

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadele kapsamında Adanalı kebap ustası Turgut Turhan, iki doz aşısını yaptırdığını belgeleyen müşterilerine kebabın yanında içeceği ücretsiz veriyor. Vakaların yeniden artarak ekmek teknesinin tekrar kapanmaması için kampanya başlatan 2 çocuk babası Turhan, "Pandemi sürecinde çok etkilendik. Bir daha böyle bir sürecin olmaması için bu kampanyayı yapıyoruz" dedi.

BELGEYİ GÖSTER İÇECEK BEDAVA

Ülke genelinde koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi esnafı da endişelendirmeye başladı. Yüreğir ilçesinde 7 yıldır tezgahta kebap ustalığı yapan Turgut Turhan, insanların aşılanarak toplumsal bağışıklığın sağlanması için kampanya başlattı. Kebap ustası Turhan, müşterilerini aşıya olmaya teşvik etmek için iki doz aşı olduğunu kanıtlayana yanında içeceği ücretsiz vermeye başladı. Turhan, kampanyasını dövizlere yazarak tezgahına asıp duyurdu. Eve sipariş verenlerden de sosyal medya üzerinden aşı belgesini isteyen Turhan, belgeyi gösterenlerin içeceklerinden ücret almadı.

"SAĞLIĞIN SİYASETİ OLMAZ"

Sağlığın siyaseti olmayacağını, önceliğin Türkiye olduğunu söyleyen kebap ustası Turhan, amaçlarının insanların daha iyi, daha sağlıklı bir ortamda yaşaması olduğunu belirterek, "Pandemi sürecinden çok etkilendik. Bir daha böyle bir süreci yaşamamak için böyle bir işe başvurduk. Tepkiler çok güzel, insanlar güzellikle karşılıyor. Herkesin bir an önce 2 doz aşısını olmasını istiyoruz. Aşı vurulduğuna dair E-devlet üzerinden aşı kartına bakıyoruz. Telefonla gelen siparişlerde de aşı kartının fotoğrafını atıyor ona göre gönderiyoruz. Herkesin bu tür kampanya yaparak insanları aşıya teşvik etmesini istiyoruz" dedi.