AK Partili Akbaşoğlu’ndan muhalefete yalan siyaseti tepkisi: Sizi milletimiz affetmeyecek...

AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, Türkiye'de son günlerde yangın ve sel felaketlerinde muhalefetin ortaya koyduğu tavrın kendilerini üzdüğünü belirterek, "Birilerinin siyasi rant uğruna yalan ve algı siyasetiyle siyasi hesaplar peşinden koşması milletimizin ve bizim gözümüzden kaçmadı. Yılların ortalama yağmurunu bir günde alan Bozkurt ilçemizde muazzam bir sel felaketi yaşandı. Doğal afet olmasına karşın algı ve yalan siyasetiyle 'Baraj kapakları açıldı' diyerek oradaki vatandaşlarımızı infiale sürüklemek isteyen muhalefeti milletimiz affetmeyecek" dedi.

'CHP ÖZÜR DİLEMELİ'

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un "Başka bir egemen güce ihtiyaç kalmadan, bu sistemden vazgeçilmeli" dediğini hatırlatan Akbaşoğlu, "CHP Genel Başkanı başta olmak üzere CHP milletimizden özür dilemeli. Milletin iradesiyle gelmiş sisteme müdahale etmesi, dillendirmesi ve bunu bir tehdit olarak kullanmasını asla kabul etmeyiz, reddediyoruz. Haddinizi bilin. CHP, hemen bu grup başkan vekili hakkında işlem başlatmalı" diye konuştu.

'GERÇEĞİN PEŞİNDE DEĞİLLER'

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan AK Parti'li Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afganistan konusunda Türkiye ile ABD'nin anlaştığı yönündeki iddialarının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun son 1 ay içinde yaptığı bütün açıklamalarını yan yana getirin. Ne açıkladı daha önce? Kendi kendini nasıl yalanladı görürsünüz. Türk Hava Kurumu'yla ilgili açıklamalarda bulundu sonra kendilerini yalanladı. Van'a gitti, 'Afganlar sınırdan akın akın geliyor' dedi sonra bunun gerçek dışı olduğunu kendisi yalanladı. İsterse bu gibi konuları Dışişleri Bakanı'mızdan öğrenebilir. Bunların zihniyetleri yamuk; çünkü gerçeğin peşinde değiller. Daha önce de Katarlı öğrencilerle ilgili iddialarda bulundu; özür diledi mi? Bunlar milletimizin gözünden kaçmayacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz; yalan ve algı siyasetini terk edin."