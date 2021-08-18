Alanya’da yanan tur teknelerinin atıkları temizleniyor

Alanya'nın Türkler Mahellesi Limanı'nda meydana gelen yangın sonrası 2 tekne yanarak kullanılamaz hale gelirken 2 tekne ise küle dönerek denize batmıştı, yanan 4 teknenin deniz yüzeyinde bıraktıkları atıklar, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla ilk etap temizlik çalışmaları tamamlandı. Batık teknelerin kaldırılmasıyla birlikte 2. etap detay temizliği yapılacak.

Alanya Türkler Mahallesi'ndeki Limanı'nda turistik tur teknelerinde meydana gelen yangının ardından bölgede ilk etap temizlik çalışması yapıldı. Deniz yüzeyindeki yanmış tekne atıkları ve küller file sistemi ile toplanarak temizlik sağlandı. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu deniz yüzeyinde ve kıyıda oluşan yangın atıkları toplanmaya devam ediyor.

2. ETAP DETAY TEMİZLİĞİ YAPILACAK

Alanya Belediye ekipleri yanan teknelerden kaynaklı deniz kirliliğine deniz yüzey araçları ile hem karadan hem de su yüzeyinden müdahale ederek temizlik yaptı. Atıkların tamamen bertaraf edilmesi için batık teknelerin kaldırılmasının ardından 2. etap detay temizliği yapılacağı açıklandı.