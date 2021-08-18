Ankara Şehir Hastanesi’ne nasıl gidilir? Ankara Şehir Hastanesi otobüs ve ulaşım bilgileri

Ankara Şehir Hastanesi, Avrupa'nın en büyük dünyanın ise bütün birimleri tek seferde inşa edilen 3. büyük hastanesidir. Hastane, hizmete giren 9. şehir hastanesidir. Birçok açıdan ilkleri barındıran Ankara Şehir Hastanesi günlük olarak 30 bin hasta kabul etmektedir.

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Hem Ankara'da yaşayanlar hem de il dışından Ankara'ya gelen ve Ankara Şehir Hastanesi'ne nasıl gidileceğini bilmeyenler için tüm ulaşım yollarından, farklı alternatiflerle yol tarifleri bulunmaktadır. Peki, Ankara Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir?

AŞTİ Otobüs Terminalinden Metro ile Ankara Şehir Hastanesi'ne ulaşım sağlanmaktadır.

AŞTİ Otobüs Terminalinden Söğütözü Metrosuna yürüyün. Söğütözü Metrosu'ndan binin ve Tarım Bakanlığı durağında inin. Ardından 112 numaralı EGO otobüsüne binin ve Ankara Şehir Hastanesi'nde inin. Otobüse binmek istemezseniz taksi kullanarak da ulaşabilirsiniz.

Ankara Şehir Hatanesi'ne dolmuş ile de ulaşım sağlanmaktadır.

Kızılay Güvenpark'tan Ankara Şehir Hastanesi'ne giden dolmuşlara bilebilirsiniz.

Ulus istikametinden Bilkent'e giden dolmuş hattına da binerek Ankara Şehir Hastanesi'ne gidilebilmektedir. Dolmuşun kalktığı yer ULUS-Denizciler dolmuş durağıdır.

Ankara Tren Garından Ankara şehir Hastanesi'ne de ulaşım sağlanmaktadır.

Tren Garı durağından Bilkent istikametine giden dolmuşlara binerek Ankara Şehir Hastanesi'ne ulaşabilirsiniz. Ayrıca Eryaman Tren Garından Kızılay tarafına giden otobüs ya da dolmuşlara binerek Tarım Bakanlığı durağında inip 112 numaralı EGO otobüsüne binebilirsiniz.

Esenboğa Havaalanı'ndan Ankara Şehir Hastanesi'ne gitmek için, EGO otobüslerini kullanarak AŞTİ Otobüs Terminali'ne ulaşıp oradan Bilkent tarafına giden metro ya da dolmuşlara binebilirsiniz.

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ NEREDE?

Ankara Şehir Hastanesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir hastanedir.

Açık adresi de şöyledir: Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 Çankaya/ANKARA

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ OTOBÜS SEFERLERİ

Ankara Şehir Hastanesi'ne farklı otobüs hatları kullanılarak ulaşılmaktadır..

Ankara Şehir Hastanesi için kullanılabilecek otobüs hatları şunlardır:

339 nolu EGO Halk Otobüsü/Natoyolu - Anatolium Alışveriş Merkezi - Ankara Şehir Hastanesi Ulaşım

112 nolu EGO Otobüs Hattı/ Ulus (Eski Meclis) - Ankara Şehir Hastanesi Ekspres Otobüs Ulaşım

419 nolu EGO Otobüs Hattı/Keçiören (Aktepe) - Ankara Şehir Hastanesi Ulaşım