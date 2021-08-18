Ankara’da kan donduran olay: Baba-oğula silahlı saldırı!

Volkan Ulusoy'u takip eden Mehmet Özkan B., Arda K. ve Tarık A. evin önünde baba ve oğluna ateş açtı. Silahlı saldırıda Muhittin Ulusoy ile Volkan Ulusoy yaralandı. Baba ve oğlu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhittin Ulusoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Volkan Ulusoy da tedaviye alındı.

Olay sonrası kaçan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olayda silahı kulllanan kişinin belirlenmesi için şüpheliler, sorguya alındı. Muhittin Ulusoy'un cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.