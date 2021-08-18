Aşure ayı ne zaman bitecek? Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure ayı bitişi ve Safer ayı başlangıcı

Pek çok vatandaş, aşurenin hangi günlerde yapıldığını merak ettiği için Aşure ayı ne zaman bitiyor, Muharrem ayı ne zaman bitecek gibi sorulara yanıt arıyor. Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından, ibadetlerle geçirilmesi tavsiye edilen bu mübarek ayda, özellikle de Aşure gününde namaz kılmanın, oruç tutmanın, dua etmenin çok kıymetli olduğu biliniyor. Bununla birlikte gelenek haline gelen aşure yapımı da bu ayın önemini arttırıyor. İşte Aşure ayı bitişi ve Safer ayı başlangıcı.

AŞURE AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Muharrem ayı bu yıl 9 Ağustos'ta başladı. 10 Muharrem'e tekabül eden Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşiyor. Aşure ayı olarak da adlandırılan Muharrem ayının bitişi ise bu yıl 7 Eylül'e denk geliyor.