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Giriş Tarihi: 18.8.2021 07:05 Son Güncelleme: 18.8.2021 07:06

Aşure Günü'nde çekilecek zikirler ve tesbihler! Aşure Günü zikirleri ve tesbihleri nedir?

Aşure Günü’nde çekilecek zikirler ve tesbihler! Aşure Günü zikirleri ve tesbihleri nedir?

Aşure Günü bu yıl 18 Ağustos tarihine denk geliyor. Dinimizin önemli günlerinden birisi olan Aşure Günü, yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek zikirler ile tesbihlerle en verimli şekilde geçilecek. Bu noktada, Aşure Günü çekilecek zikirler ve tesbihler de merak konusu oldu. Peki, Aşure Günü çekilecek tesbihler ve zikirler neler? İşte, 2021 Aşure Günü tesbihleri ve zikirleri

Dayanışma ve paylaşmanın ifadesi olan Aşure Günü, bu yıl da geldi çattı. Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü, bu sene 18 Ağustos tarihinde idrak edilecek. Aşure Günü'nün anlamı ve önemi, yapılacak olan ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler ile zikirlerle daha iyi anlaşılacak. Öyle ki, Aşure Günü tesbihleri ve zikirleri de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, Aşure Günü zikirleri ve tesbihleri...

AŞURE GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

"Âşûrâ günü İhlas Sûresi ni bin kere okuyana Allâh-u Te alâ rahmet nazarı ile bakar ve o kişi sıddıklardan yazılır." (SeyyidAli Zâde, Şerhu Şir'ati'l-İslâm, sh:217-218) Aşûra gününü oruçla geçirene 100000 melek sevabı verilir.

Muhammed Hakkî Hazretlerinin nakline göre: "Her kim Âşûrâ günü yüz kere Âyete'l-Kür- sî, yüz kere de İhlâs-ı Şerîf okuduktan sonra (ölmüş) anne babası için duacı olursa, onlar müşrik dahi olsalar Allâh-u Te'âlâ azaplarını hafifletir." (Muhammed Hakkî en-Nâzilî, Hazînetü'l-esrâr, sh:43)

MUHARREM AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER

1.gün 100 defa Estağfirullah

2. Gün 100 defa Sübhanellahi velhamdü lillahi vallahü Ekber

3. Gün 313 defa Ya Selam c.c.

4. Gün 100 defa La ilahe illallahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey'in gadir

5. Gün 100 defa Ya Rahman Ya Rahim

6. Gün 100 defa La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azım

7. Gün 100 defa İhlâs suresi

8. Gün 100 defa La ilahe illallah Muhammedur Rasulüllah

9. Gün (Aşure günü) alışveriş yapılır.

41 defa Selamün kavlen mirrabbirrahim

33 defa Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh

66 defa İhlâs suresi

AŞURE GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bugünde gerçekleşti.

Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.

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Aşure Günü'nde çekilecek zikirler ve tesbihler! Aşure Günü zikirleri ve tesbihleri nedir?
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