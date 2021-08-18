Aşure Günü’nde çekilecek zikirler ve tesbihler! Aşure Günü zikirleri ve tesbihleri nedir?

Dayanışma ve paylaşmanın ifadesi olan Aşure Günü, bu yıl da geldi çattı. Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü, bu sene 18 Ağustos tarihinde idrak edilecek. Aşure Günü'nün anlamı ve önemi, yapılacak olan ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler ile zikirlerle daha iyi anlaşılacak. Öyle ki, Aşure Günü tesbihleri ve zikirleri de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, Aşure Günü zikirleri ve tesbihleri...

AŞURE GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

"Âşûrâ günü İhlas Sûresi ni bin kere okuyana Allâh-u Te alâ rahmet nazarı ile bakar ve o kişi sıddıklardan yazılır." (SeyyidAli Zâde, Şerhu Şir'ati'l-İslâm, sh:217-218) Aşûra gününü oruçla geçirene 100000 melek sevabı verilir.

Muhammed Hakkî Hazretlerinin nakline göre: "Her kim Âşûrâ günü yüz kere Âyete'l-Kür- sî, yüz kere de İhlâs-ı Şerîf okuduktan sonra (ölmüş) anne babası için duacı olursa, onlar müşrik dahi olsalar Allâh-u Te'âlâ azaplarını hafifletir." (Muhammed Hakkî en-Nâzilî, Hazînetü'l-esrâr, sh:43)