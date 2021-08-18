Aşure günü duası Arapça ve Türkçe okunuşu: Aşure günü okunacak dua nedir?

Aşure günü duaları ve ibadetleri, Muharrem ayıyla ilgili yapılan araştırmaların başında geliyor. İbadetlerle geçirilen bu ayın onuncu günü olan Aşure günü okunacak dua nedir diye merak ediliyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) tavsiyesi ile bu tarihte okunacak dualar, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetler haberimizde. İşte Aşure günü okunacak dua ile Arapça ve Türkçe okunuşu ile Aşure günü duaları.

AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ sey-yidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cîm. Vel-avne alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sûi. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Yâ zel-celâli vel-ikrâm. Bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn, Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin vel alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

10 defa şu dua okunur

''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''