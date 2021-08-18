Aşure günü duası Arapça ve Türkçe okunuşu: Aşure günü okunacak dua nedir?

Aşure günü duaları ve ibadetleri, Muharrem ayıyla ilgili yapılan araştırmaların başında geliyor. İbadetlerle geçirilen bu ayın onuncu günü olan Aşure günü okunacak dua nedir diye merak ediliyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) tavsiyesi ile bu tarihte okunacak dualar, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetler haberimizde. İşte Aşure günü okunacak dua ile Arapça ve Türkçe okunuşu ile Aşure günü duaları.
AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA
Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ sey-yidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cîm. Vel-avne alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sûi. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Yâ zel-celâli vel-ikrâm. Bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn, Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin vel alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.
10 defa şu dua okunur
''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''
AŞURE GÜNÜ HANGİ DUA OKUNUR?
Her kim Muharrem ayının ilk on gününde, özellikle birinci ve onuncu Aşûra günleri sabahleyin üç kere bu duâyı okursa Allah Zü'l-celâl Hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharrem ayına kadar cemî' belâlardan emîn ve muhafaza buyuracağı rivâyet olunmaktadır.
"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah (c.c) Efendimiz Muhammed'e âline ve ashâbına salât u selâm eylesin! Allah'ım! Sen ebedîsin, Kadîm'sin, Evvel'sin. Fazl u ihsânın çok yücedir. Her şeyi kaplayan ve her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir. Yeni yıl gelmiş bulunuyor. Bu sene içinde bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyoruz. Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah'ım! Allah, ümmî nebî Efendimiz Muhammed'e, âline, mübarek ve temiz ashâbına salât eylesin! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."
AŞURE GÜNÜ DUASI
Hicri yılbaşında okunan bu dua, Aşûre günü de okunabilir: (Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü`l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es`elüke fîhe`l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)
HZ. ADEM'İN TÖVBE DUASI NEDİR?
Tövbe ve istiğfar Âdem'den (a.s.) son peygambere kadar bütün peygamberlerin öğretisidir. Her peygamber, halkını tövbe etmeleri ve istiğfar talebinde bulunmaları için teşvik etmiştir. (Hûd, 11/52, 61, 90; Araf, 7/153.) Allah Teala, Peygamber Efendimizden ve diğer peygamberlerden de istiğfar etmelerini istemiştir.
Hz. Âdem ve Havva, Allah'a (c.c.) şöyle yakarmış ve istiğfarda bulunmuşlardır: "Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!" (A'raf, 7/23.)
Okunuşu: "Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena terhamna, le nekunenne mine'l-hasirin" (Araf 7/23)
Hz. Âdem ve Havva bu tövbeyi yasak ağaçtan yedikten sonra yapmışlardır. Allah Teala, onların bu hataya bilmeyerek düştüklerini, şeytanın iğvasına maruz kaldıklarını ifade etmiştir.
MUHARREM AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER
1.gün 100 defa Estağfirullah
2. Gün 100 defa Sübhanellahi velhamdü lillahi vallahü Ekber
3. Gün 313 defa Ya Selam c.c.
4. Gün 100 defa La ilahe illallahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey'in gadir
5. Gün 100 defa Ya Rahman Ya Rahim
6. Gün 100 defa La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azım
7. Gün 100 defa İhlâs suresi
8. Gün 100 defa La ilahe illallah Muhammedur Rasulüllah
9. Gün Aşure günü için alışveriş yapılır.
41 defa Selamün kavlen mirrabbirrahim
33 defa Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh
66 defa İhlâs suresi