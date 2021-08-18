Aşure günü orucu ne zaman tutulur? Aşure günü bugün oruç tutulur mu, fazileti nedir ve nasıl niyet edilir?

Muharrem ayının 9. Gününe girerken öte yandan binlerce vatandaş 10. Gününde idrak edilecek olan Aşure günü orucu ile ilgili araştırmalarına başladı. İslamiyet açısından büyük önem taşıyan bu tarihe kısa süre kala vatandaşlar Aşure günü oruç tutulur mu, fazileti nedir, nasıl niyet edilir?" sorularını gündeme taşıyor. Allah'ın ayı olarak bilinen Muharrem ayında yapılan ibadetler ayrı bir önem taşıyor. Peki, Aşure günü oruç tutulur mu? İşte detaylar...
MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287). Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126). Öte yandan isteyenler Muharrem ayının ilk gününden itibaren 12 veya 15 gün oruç tutmaktadır. Ancak önemli olan nokta Yahudilere benzememek adına yalnızca 10 Muharrem'de oruç tutmaktan kaçınılması, 9-10 ya da 10-11 Muharrem'de oruç tutulmasıdır.
MUHARREM ORUCU SAAT KAÇTA BAŞLAR VE BİTER?
Muharrem orucu İmsak vaktinde, gün doğarken başlar ve gün batımında tamamlanır.
MUHARREM'İN ONUNCU GÜNÜ YAŞANAN OLAYLAR
Hicri takvimin birinci ayı olan ve hicri yılbaşı olarak bilinen Muharrem ayının onuncu günü Aşure günü olarak bilinir. Bu günde 10 peygambere 10 ikram ve ihsan verilmiştir:
1. Hz. Musa'nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.
2. Hz. Nuh'un Cudi Dağı'nın üzerine gemisini demirlediği gün.
3. Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulduğu gün.
4. Hz. Âdem'in tövbesinin kabul edildiği gün.
5. Hz. İsa'nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün.
6. Hz. Yusuf'un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.
7. Hz. Davud'un tövbesinin kabul edildiği gün.
8. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in doğduğu gün.
9. Hz. Yusuf'un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub'un görmeye başladığı gün.
10. Hz. Eyyûb'un hastalığından şifaya kavuştuğu gün.
MUHARREM AYI NEDEN MATEM AYI DİYE ADLANDIRILIR?
Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile aile fertlerinin 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) Kerbelâ'da şehit edilmesi üzerine Muharrem ayı başka bir anlam kazanmış, Şîa için bu tarih Hz. Hüseyin'in intikamını alma ahdinin tazelendiği bir matem günü olmuştur. Özellikle İran'da 10 Muharrem'de "tâziye" adı verilen törenlerin düzenlenmesi, yas merasimlerinde ağıtların söylenmesi ve maktel-i Hüseyin türü eserlerin okunması gelenek halini almıştır. Anadolu'daki Alevî-Bektaşî geleneğinde de Muharrem ayının özel bir yeri vardır.