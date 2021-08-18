Aşure günü selamlaşmak fazileti ile müminler tarafından araştırılıyor. Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Peki Aşure günü selamlaşmak fazileti nedir? Aşure günü 10 kişiye selam vermek ve diğer faziletler

AŞURE GÜNÜ SELAMLAŞMAK FAZİLETİ NEDİR?

Hadis-i Şerif'te, "Aşure günü zerre kadar sadka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur" buyurulur. Yine selamlaşmak önemlidir. Hadis-i Şerif'te, "Aşure günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur, buyuruldu. Çocukları sevindirmek gerekir.

AŞURE GÜNÜ FAZİLETLERİ VE YAPILACAK İBADETLER

Aşure günü ve Muharrem ayında oruç tutmak sünnettir. Yine bu önemli günlerde yakın akrabaları, büyükleri ziyaret etmek, onların gönüllerini hoşnut etmek doğru bir hareket olacaktır. Dinimizde sadaka vermek sünnettir. Muharrem ayında da sadaka verilmesi önemlidir. Hadis-i Şerif'te, "Aşure günü zerre kadar sadka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur" buyurulur. Yine selamlaşmak önemlidir. Hadis-i Şerif'te, "Aşure günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur, buyuruldu. Çocukları sevindirmek gerekir. Hadis-i Şerif'te bu konuyla ilgili, "Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur" buyurulmaktadır. Yine bir başka Hadis'te, "Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir" buyurulmaktadır. Aşure gününde ilim öğrenmek de büyük sevaptır. Bu konuda ise Hadis-i Şerif'te, "Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer" buyurulur.