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Giriş Tarihi: 18.8.2021 08:12

Aşure Günü'nde ne oldu, önemi nedir? Aşure Günü olan olaylar ve önemli hadiseler!

Aşure Günü’nde ne oldu, önemi nedir? Aşure Günü olan olaylar ve önemli hadiseler!

Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma ve birliğin simgesi olan aşurenin yapıldığı muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü bugün idrak edilecek. Hadis kaynaklarına göre, Aşure Günü'nde birçok önemli olay ve hadise gerçekleşmiştir. Peki, Aşure Günü'nde neler olmuştur ve önemi nedir? İşte, Aşure Günü olan olaylar ve önemli hadiseler

Arapça'da "on" anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı olan muharrem ayının onuncu gününe denk gelmektedir. Bu yıl Aşure Günü, 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü idrak edilecek. Tarihte Aşure Günü'nde birçok önemli olay ve hadise gerçekleşmiştir. Zira, Aşure Günü, Hz. Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı gün olarak kabul görür. Peki, Aşure Günü'nde neler oldu ve neden önemli? İşte, Aşure Günü gerçekleşen olaylar ve önemli hadiseler

AŞURE GÜNÜ NE OLDU VE ÖNEMİ NEDİR?

Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bugünde gerçekleşti.

Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı rivayet ediliyor.

Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından hicri takvime göre 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.

Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanmasına büyük önem atfeden Müslümanlar, bugünü nafile orucu tutarak geçiriyor.

Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği de bugün yaşatılıyor.

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Aşure Günü'nde ne oldu, önemi nedir? Aşure Günü olan olaylar ve önemli hadiseler!
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