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Giriş Tarihi: 18.8.2021 07:02 Son Güncelleme: 18.8.2021 07:02

Aşure Günü'ne özel, anlamlı, hadisli ve resimli mesajları | 2021 Dualı, ayetli ve resimli Aşure Günü mesajları sözleri

Aşure Günü’ne özel, anlamlı, hadisli ve resimli mesajları | 2021 Dualı, ayetli ve resimli Aşure Günü mesajları sözleri

Dinimize göre, Peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü, bugün idrak edilecek. Bu değerli günün anlamı ve önemini etrafındakilere de hissettirmek isteyenler, resimli Aşure Günü mesajları ve sözleri ile onların da bu duyguya ortak olmasını istiyor. Ayetli, dualı, anlamlı ve resimli Aşure Günü mesajları ile sözleri de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, 18 Ağustos 2021'e özel, huzur dolu, ayetli ve resimli Aşure Günü mesajları ile hadisli Aşure Günü sözleri

İslam'a göre, Hz. Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının 10. günü Aşure Günü, bugün idrak edilecek. Bu kıymetli gün, dinimizde önemli bir yer tutarken resimli Aşure Günü mesajları ve sözleri de merak konusu oldu. Zira, bu günün anlamı ve önemi, Aşure Günü mesajları ve sözleri ile sosyal medyada da yaşatılıyor. Sabah saatlerinden itibaren en anlamlı, ayetli, hadisli ve resimli Aşure Günü mesajları eş, dost ve arkadaşlarla paylaşılmaya başlandı. İşte, Aşure Günü'nün anlamı ve önemini ifade eden en güzel hadisli ve resimli mesajlar ile ayetli Aşure Günü sözleri 2021

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2021

Aşurede içe katılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.

Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.

Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

RESİMLİ AŞURE GÜNÜ SÖZLERİ

Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.

Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

Aşure hazırlayan elleriniz dert görmesin. Güzel güzel paylaşmanızı dilerim.

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. Hadis-i Şerif

EN ANLAMLI AŞURE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Hadis-i Şerif

Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

Allah'ü Teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur. Hadis-i Şerif

Akıllı ol ey nefsim Ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah'a dön. Aşüre günümüz mübarek olsun.

Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Hadis-i Şerif

Allah'ü Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun.

Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. Hadis-i Şerif

Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (et-Tergîb ve'l-Terhib 2/116)

Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla aşure günümüz mübarek olsun.

Aşure gününde yaptığınız tüm ibadetler kabul olur. İnşallah Rabbim bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın.

"Aşurenin faziletine kavuşmaya çalışınız,çünkü o, Allah'ü Tealanın günler arasında Aşure mübarek bir gündür.O günde oruç tutana Allah nezdinde bulunan Meleklerin,Şehitlerin ve salihlerin ibadetleri kadar sevap verilir." (Hadis-i Şerif-Şiratül-İslam Şerhi)

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Aşure Günü'ne özel, anlamlı, hadisli ve resimli mesajları | 2021 Dualı, ayetli ve resimli Aşure Günü mesajları sözleri
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