İslam'a göre, Hz. Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının 10. günü Aşure Günü, bugün idrak edilecek. Bu kıymetli gün, dinimizde önemli bir yer tutarken resimli Aşure Günü mesajları ve sözleri de merak konusu oldu. Zira, bu günün anlamı ve önemi, Aşure Günü mesajları ve sözleri ile sosyal medyada da yaşatılıyor. Sabah saatlerinden itibaren en anlamlı, ayetli, hadisli ve resimli Aşure Günü mesajları eş, dost ve arkadaşlarla paylaşılmaya başlandı. İşte, Aşure Günü'nün anlamı ve önemini ifade eden en güzel hadisli ve resimli mesajlar ile ayetli Aşure Günü sözleri 2021