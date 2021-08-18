Muharrem ayının 10. günü yapılan aşure, Türk mutfağının önemli tatlıları arasında yer alıyor. Pek çok verimli besini içerisinde bulunduran aşure tatlısı, hem doyurucu hem de faydalı yönüyle dikkat çekiyor. İçerisinde bulundurduğu, baklagiller, yağlı kuruyemişler, meyveler, vitaminler, mineral ve posalar ile oldukça zengin bir ürün olması ile birlikte enerji değeri de yüksektir. Peki, Aşure kaç kalori? Bir kase aşure kaç kalori?
Yüzde 75 karbonhidrattan oluşan aşurenin kalori miktarı özellikle diyet yapan kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, aşure kaç kalori?
Aşure % 75,07 karbonhidrat, % 9,62 protein, % 6,81 yağdan oluşur.
1 Porsiyon (Orta) Aşure 344,03 kaloridir. Aşure içeriğinde 61,21 Karbonhidrat(g), 7,84 Protein(g), 5,56 yağ(g), 6,82 lif(g), 7,95 Sodyum(mg), 637,12 potasyum(mg), 93,88 Kalsiyum(mg), 191,51 A Vitamini(ui), 8,20 C Vitamini(mg), 2,92 ve Demir barındırır. Aşure kalorisi ve besin değerleri…