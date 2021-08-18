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Giriş Tarihi: 18.8.2021 09:35

Aşure kaç kalori? Bir kase aşure kaç kalori?

Aşure kaç kalori? Bir kase aşure kaç kalori?

Aşure tatlısı, Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü yapılan tatlı olarak bilinmektedir. Bu yıl 18 Ağustos’a gelen aşure günü ile birlikte milyonlarca kişi aşure tatlısı yapmaya başladı. Hem doyurucu hem de faydalı olan bu tatlıyı, Nuh büyük tufanın ardından karaya ayak bastığında elinde kalan malzemelerle yapmıştır. Aşurenin içeriğinde baklagiller, yağlı kuruyemişler, meyveler, vitaminler, mineral ve posalar bulunmaktadır. İçerik açısından oldukça zengin olan aşurenin enerji değeri de oldukça yüksektir. Peki, Aşure kaç kalori? Bir kase aşure kaç kalori?

Muharrem ayının 10. günü yapılan aşure, Türk mutfağının önemli tatlıları arasında yer alıyor. Pek çok verimli besini içerisinde bulunduran aşure tatlısı, hem doyurucu hem de faydalı yönüyle dikkat çekiyor. İçerisinde bulundurduğu, baklagiller, yağlı kuruyemişler, meyveler, vitaminler, mineral ve posalar ile oldukça zengin bir ürün olması ile birlikte enerji değeri de yüksektir. Peki, Aşure kaç kalori? Bir kase aşure kaç kalori?

AŞURE KAÇ KALORİ? BİR KASE AŞURE KAÇ KALORİ?

Yüzde 75 karbonhidrattan oluşan aşurenin kalori miktarı özellikle diyet yapan kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, aşure kaç kalori?

Aşure % 75,07 karbonhidrat, % 9,62 protein, % 6,81 yağdan oluşur.

1 PORSİYON AŞURE KAÇ KALORİ?

1 Porsiyon (Orta) Aşure 344,03 kaloridir. Aşure içeriğinde 61,21 Karbonhidrat(g), 7,84 Protein(g), 5,56 yağ(g), 6,82 lif(g), 7,95 Sodyum(mg), 637,12 potasyum(mg), 93,88 Kalsiyum(mg), 191,51 A Vitamini(ui), 8,20 C Vitamini(mg), 2,92 ve Demir barındırır. Aşure kalorisi ve besin değerleri…

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Aşure kaç kalori? Bir kase aşure kaç kalori?
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