Giriş Tarihi: 18.8.2021 09:35

Aşure kaç kalori? Bir kase aşure kaç kalori?

Aşure tatlısı, Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü yapılan tatlı olarak bilinmektedir. Bu yıl 18 Ağustos’a gelen aşure günü ile birlikte milyonlarca kişi aşure tatlısı yapmaya başladı. Hem doyurucu hem de faydalı olan bu tatlıyı, Nuh büyük tufanın ardından karaya ayak bastığında elinde kalan malzemelerle yapmıştır. Aşurenin içeriğinde baklagiller, yağlı kuruyemişler, meyveler, vitaminler, mineral ve posalar bulunmaktadır. İçerik açısından oldukça zengin olan aşurenin enerji değeri de oldukça yüksektir. Peki, Aşure kaç kalori? Bir kase aşure kaç kalori?