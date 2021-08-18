Aşure malzemeleri nelerdir? Aşurenin içinde hangi malzemeler yer alır, en az kaç çeşit olması gerekir?

Hz. Nuh'un tufandan sonra elinde kalan son malzemelerle hazırladığı aşure çorbası, günümüzde hala bu olayın anısına hazırlanmaktadır. Yılda bir defa Muharrem ayında pişirilen aşure, toplumumuzda bolluk ve bereket için pişirilmekte, dayanışma ve beraberlik duygularımızı güçlendirmektedir. Toplumumuz için bu denli önemli olan bu tatlı; "Aşurenin içinde hangi malzemeler yer alır, en az kaç çeşit olması gerekir?" sorusuyla inceleniyor. Gerçek aşure malzemeleri ve 41 çeşit aşure malzemesi haberimizde.

AŞURE MALZEMESİ EN AZ KAÇ ÇEŞİT OLMASI GEREKİR?

Aşure malzemesi kişinin elindeki imkanlar dahilinde arttırılıp azaltılabilir. Fakat aşurenin lezzetli olması için en az 7 çeşit malzemeden oluşması gerekmektedir. Geleneksel aşure tarifi tahıl, baklagiller, meyve ve tohumlardan oluşsa da bölgeye göre aşurenin içine konulan malzemeler değişiklik gösterebilir.