Aşure malzemeleri nelerdir? Aşurenin içinde hangi malzemeler yer alır, en az kaç çeşit olması gerekir?

Hz. Nuh'un tufandan sonra elinde kalan son malzemelerle hazırladığı aşure çorbası, günümüzde hala bu olayın anısına hazırlanmaktadır. Yılda bir defa Muharrem ayında pişirilen aşure, toplumumuzda bolluk ve bereket için pişirilmekte, dayanışma ve beraberlik duygularımızı güçlendirmektedir. Toplumumuz için bu denli önemli olan bu tatlı; "Aşurenin içinde hangi malzemeler yer alır, en az kaç çeşit olması gerekir?" sorusuyla inceleniyor. Gerçek aşure malzemeleri ve 41 çeşit aşure malzemesi haberimizde.
AŞURE MALZEMESİ EN AZ KAÇ ÇEŞİT OLMASI GEREKİR?
Aşure malzemesi kişinin elindeki imkanlar dahilinde arttırılıp azaltılabilir. Fakat aşurenin lezzetli olması için en az 7 çeşit malzemeden oluşması gerekmektedir. Geleneksel aşure tarifi tahıl, baklagiller, meyve ve tohumlardan oluşsa da bölgeye göre aşurenin içine konulan malzemeler değişiklik gösterebilir.
KLASİK AŞUREYE KONULAN MALZEMELER
500 gram buğday
1 su bardağı kuru fasulye
1/2 su bardağı nohut
1/2 su bardağı pirinç
1 çay bardağı kuru üzüm
10 adet kuru kayısı
10 adet kuru incir
1/2 su bardağı fındık
1 adet orta boy elma
1 adet orta boy portakal
4 adet karanfil
1,5 su bardağı toz şeker
5 su bardağı sıcak su
Servis için;
1 adet nar
1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
1 yemek kaşığı tarçın
AŞURE MALZEMELERİ 41 ÇEŞİT
1 buğday
2 kuru fasulye
3 nohut
4 fındık
5 ceviz
6 badem
7 kuru üzüm
8 kuş üzümü
9 kuru kayısı
10 kuru incir
11 elma
12 vanilya
13 karanfil
14 toz şeker
15 sıcak su
16 süt
17 nar
18 antep fıstığı
19 tarçın
20 dolmalık fıstık
21 pirinç
22 kuru börülce
23 bulgur
24 irmik
25 ayva
26 havuç rendesi
27 1 çay kaşığı tuz
28 pekmez
29 bal
30 limon suyu
31 nişasta
32 susam
33 hindistan cevizi
34 haşhaş tohumu
35 kaju
36 limon suyu
37 gül suyu
38 çörek otu
39 portakal kabuğu rendesi
40 yulaf
41 hurma