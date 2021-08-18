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Giriş Tarihi: 18.8.2021 10:49

Aşure malzemeleri nelerdir? Aşurenin içinde hangi malzemeler yer alır, en az kaç çeşit olması gerekir?

Aşure malzemeleri nelerdir? Aşurenin içinde hangi malzemeler yer alır, en az kaç çeşit olması gerekir?

Aşure malzemeleri mutfaklarda yerini almaya başladı. Aşure gününün gelişiyle birlikte, aşurede en az kaç çeşit malzeme olması gerekir, 41 çeşit malzeme hangileridir gibi sorular gündeme geliyor. Muharrem ayı boyunca aşure yapıp dağıtmak toplumumuzda son derece mühim bir yer tutar. Dolayısıyla, bu tatlıyı yapmaya hazırlanan pek çok kişi aşurenin içinde hangi malzemeler yer alır diye araştırıyor. İşte en güzel aşure malzemeleri!

Hz. Nuh'un tufandan sonra elinde kalan son malzemelerle hazırladığı aşure çorbası, günümüzde hala bu olayın anısına hazırlanmaktadır. Yılda bir defa Muharrem ayında pişirilen aşure, toplumumuzda bolluk ve bereket için pişirilmekte, dayanışma ve beraberlik duygularımızı güçlendirmektedir. Toplumumuz için bu denli önemli olan bu tatlı; "Aşurenin içinde hangi malzemeler yer alır, en az kaç çeşit olması gerekir?" sorusuyla inceleniyor. Gerçek aşure malzemeleri ve 41 çeşit aşure malzemesi haberimizde.

AŞURE MALZEMESİ EN AZ KAÇ ÇEŞİT OLMASI GEREKİR?

Aşure malzemesi kişinin elindeki imkanlar dahilinde arttırılıp azaltılabilir. Fakat aşurenin lezzetli olması için en az 7 çeşit malzemeden oluşması gerekmektedir. Geleneksel aşure tarifi tahıl, baklagiller, meyve ve tohumlardan oluşsa da bölgeye göre aşurenin içine konulan malzemeler değişiklik gösterebilir.

KLASİK AŞUREYE KONULAN MALZEMELER

500 gram buğday

1 su bardağı kuru fasulye

1/2 su bardağı nohut

1/2 su bardağı pirinç

1 çay bardağı kuru üzüm

10 adet kuru kayısı

10 adet kuru incir

1/2 su bardağı fındık

1 adet orta boy elma

1 adet orta boy portakal

4 adet karanfil

1,5 su bardağı toz şeker

5 su bardağı sıcak su

Servis için;

1 adet nar

1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 yemek kaşığı tarçın

AŞURE MALZEMELERİ 41 ÇEŞİT

1 buğday

2 kuru fasulye

3 nohut

4 fındık

5 ceviz

6 badem

7 kuru üzüm

8 kuş üzümü

9 kuru kayısı

10 kuru incir

11 elma

12 vanilya

13 karanfil

14 toz şeker

15 sıcak su

16 süt

17 nar

18 antep fıstığı

19 tarçın

20 dolmalık fıstık

21 pirinç

22 kuru börülce

23 bulgur

24 irmik

25 ayva

26 havuç rendesi

27 1 çay kaşığı tuz

28 pekmez

29 bal

30 limon suyu

31 nişasta

32 susam

33 hindistan cevizi

34 haşhaş tohumu

35 kaju

36 limon suyu

37 gül suyu

38 çörek otu

39 portakal kabuğu rendesi

40 yulaf

41 hurma

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Aşure malzemeleri nelerdir? Aşurenin içinde hangi malzemeler yer alır, en az kaç çeşit olması gerekir?
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