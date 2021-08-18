Aşure yapılışı ve tarifi yaklaşan muharrem ayının onuncu günü dolasıyla merak ediliyor. En lezzetli, sütlü ve sütsüz, tam kıvamında aşure tarifi için araştırmalar başladı. Yapılışı zahmetli olsa da taşıdığı anlam ve lezzeti dolayısıyla her yıl Muharrem ayında yapılan bu tatlı, aşure nasıl yapılır sorusuyla gündeme geliyor. İşte en lezzetli ve tam kıvamında aşure tarifi
Muharrem ayının vazgeçilmez gelenekleri arasında aşure yapılışı ilk sırada gelirken aşure tarifi şöyle;
Akşamdan buğdayı ovalayarak suyu berrak oluncaya kadar iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar su koyup 10 dakika kaynatın. Kaynama sonunda çıkan sarı suyu döküp tekrar sıcak su koyup 5 dakika daha haşladıktan sonra kapağını kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün buğdaylara sıcak su ilave edip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın, suyu azaldıkça sıcak su ilave edin.
Aşurenin bir çok tarifi ve çeşidi bulunuyor. Aşureyi pişirmek için de önceden hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Tanınmış şeflerden Emine Beder'in aşure tarifini sizler için seçtik.
1,5 Su bardağı Aşurelik Buğday
1/2 Su bardağı Nohut
1/2 Su bardağı Kuru Fasulye
1/2 Su bardağı Kuru üzüm
8 Adet Kuru İncir
1 Orta Boy Havuç
13 Adet Kuru Kayısı
1 Su bardağı Fındık
2 Su bardağı Şeker
2 Yemek Kaşığı Nişasta
1 Adet Portakal Kabuğu Rendesi
1 Su bardağı Yer Fıstığı
1 Tutam Tarçın
1 Miktar Gül Suyu
1 Tutam Nar Taneleri
2 Orta Boy Elma
1 Orta Boy Portakal
1 Adet Portakal Kabuğu
- Bir gün önce ıslatılan nohut ve fasulyelerin ıslatma sularını süzüp basınçlı bir tencerede üzerlerini 2 parmak aşaçak kadar soğuk su ilave ederek ayrı ayrı haşlayalım
- Buğdayları basınçlı bir tencerede üzerini 4 parmak aşacak kadar sıcak su ile iyice yumuşayana dek haşlayalım