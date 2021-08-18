Aşure nedir, ne demek sorusunun yanıtı günün anlamı dolasıyla araştırılıyor. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde evlerde aşure yapılacak ve komşulara dağıtılacak. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Muharrem ayında oruç ibadeti de yapılır. Peki Aşure ne demek? Aşure kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

AŞURE NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Aşure kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aşure kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre, aşure kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Buğday, nohut vb. tanelerle kuru yemişlerin bir arada şekerle kaynatılmasıyla yapılan bir tatlı türü, alaca aş

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Aşure Günü ya da Aşura Günü, hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Muharrem ayında oruç ibadeti de yapılır.

AŞURE KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Aşure yiyen İhsan, Orhan'ı görünce kâseyi ve kaşığı birdenbire elinden bıraktı.

AŞURE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- aşure yemeye giden kaşığını taşır

AŞURE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

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