Bakan Yardımcısı Çam, aşure dağıttı

Orda Sefine diye bilinen bölgede Cudi'nin Zirvesinde Nuh'un Gemisinin oraya oturduğu ve Şırnak'ın da bu yönüyle de Şehri Nuh olarak adlandırılan Şırnak ilimizde insanlığın ikinci doğuş yeri olarak kabul edildiğini biliyoruz. Bu Aşure yemeğinin de bu topraklardan Nuh'un gemisinden doğmuş olması ve aradan asırlar geçtikten sonra da Muharrem ayı vesilesi ile Aşure gününü gene kendi kültürümüzde, inanç yapımız içerisinde yer bulması ve bugünde Şırnak olarak tüm yurtta olduğu gibi gene hep bir araya gelip hem duygudaşlık yapmak hem duygularımızı paylaşmak. Bu vesile ile de Aşure ikramımızı gerçekleştirmek üzere bir araya geldik" dedi.