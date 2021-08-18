Bakan Yardımcısı Çam, aşure dağıttı

Şırnak Valiliği tarafından Muharrem ayının onuncu günü dolayısıyla Aşure Günü etkinliği düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'ndan düzenlenen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Emniyet Müdürü Cemal Dalaman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka vatandaşlara kendi elleri ile aşure dağıttı.
Aşure etkinliğinde Şırnak'a ilk defa geldiğini belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam şöyle konuştu; "çok farklı çok güzel bir şekilde bir izlenim edindim. Bizler daha önceki seyhatlerimizde Orta Asya'ya, Kazakistan'a, Moğolistan'a gittiğimizde ata yurdumuza geldik diye mesaj veriyorduk.
Oralar Türk dünyasının ata yurdu. Ama burasıda insanlığın ata yurdu. Ata yurdumuza geldik. Nuh As. Mekanına geldik. Gemisinde dağıtılan Aşure'yi, bir rivayete göre kerbela'da yaşanan açlık ve kıtlığın, kuraklığın, susuzluğun olduğu bir dönemde 10 muharrem de bugün Aşure'yi dağıtacağız. Kerbela şehitlerimiz anacağız" diye konuştu.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ise; "bugün Aşure günü, muharremin 10'uncu günü. Bugün vesilesi ile Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Aşure aynı zamanda birlik ve beraberliğin simgesi. Ve aşure bir yönüyle de, pek çok tarihçinin ifade ettiği şekli ile de aslında Nuh'un gemisini de bize hatırlatıyor. Nuh'un Gemisinin hikayesinin geçtiği topraklar Kuran'ı Kerim'de de Cudi dağı olarak ifade ediliyor. ve şuanda Cud,i dağı'nın eteklerindeyiz. Sırtımızı şuanda Cudi dağına yaslamış durumdayız.
Orda Sefine diye bilinen bölgede Cudi'nin Zirvesinde Nuh'un Gemisinin oraya oturduğu ve Şırnak'ın da bu yönüyle de Şehri Nuh olarak adlandırılan Şırnak ilimizde insanlığın ikinci doğuş yeri olarak kabul edildiğini biliyoruz. Bu Aşure yemeğinin de bu topraklardan Nuh'un gemisinden doğmuş olması ve aradan asırlar geçtikten sonra da Muharrem ayı vesilesi ile Aşure gününü gene kendi kültürümüzde, inanç yapımız içerisinde yer bulması ve bugünde Şırnak olarak tüm yurtta olduğu gibi gene hep bir araya gelip hem duygudaşlık yapmak hem duygularımızı paylaşmak. Bu vesile ile de Aşure ikramımızı gerçekleştirmek üzere bir araya geldik" dedi.