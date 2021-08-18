Bensu’nun katılı su isteyip öldürmüş

Muğla
'nın Milas
ilçesinde 23 yaşındaki Bensu Narlı
'nın evinde tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi
'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Serhat K
. ve Emircan D
. ile genç kızın yakınları, tanıklar, taraf avukatları ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
üyeleri katıldı. Katil zanlısı Serhat K, cinayeti nasıl işlediğini anlatırken, "Ondan su istedim, getirdiğinde tüfekle vurdum" diyerek cinayeti anlattı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 12 Mart'ta yaşanan olayda Serhat K., takıntılı olduğu Bensu Narlı'yı izleyerek evine girmiş ve genç kızı silahla vurarak öldürmüştü.