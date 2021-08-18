Bodrum sahilleri deniz süpürgesiyle temizlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afet yaşayan bölgelere yardımlarını sürdüyor. Yangın felaketinin yaşandığı Antalya'ya giden Kocaeli itfaiye ekipleri, büyük bir özveri ile çalışarak yangının söndürülmesine katkı sunmuştu. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine de iş makineleri gönderen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Bodrum için seferber oldu.

TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

Günler süren yangınların söndürülmesinin ardından yaraları sarma çalışmalarına başlandı. Bir yandan afetin boyutları ortaya çıkarılırken diğer yandan da temizlik çalışmalarına devam ediliyor. Yangınlar sonucunda ortaya çıkan partiküller ve molozlar bölgede deniz kirliliğine yol açarken tüm devlet kurumları bir kez daha seferber oldu.

DENİZ SÜPÜRGESİ'YLE TEMİZLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi'ni (Deniz Süpürgesi) temizlik çalışmalarına destek verilmesi amacıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine gönderdi. Gelen talep üzerine Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce bölgeye gönderilen Deniz Süpürgesi, denizin temizlenmesinin ardından Kocaeli'ne geri dönecek.