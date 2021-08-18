Burka nedir, ne anlama gelir? Burka ne demek?

Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzey bölgesinde kadınların giydiği kıyafet, araştırma konusu haline geliyor. Kişinin vücudunu tamamen örten ve yalnızca önünü görebilmesi adına yüz kısmında bir kafesi bulunan bu kıyafet "Burka nedir, ne demek?" sorularıyla gündeme taşındı. Ayrıca bu kıyafet bazı Yahudi mezhepleri de kullanılmaktadır. Peki, Burka nedir, ne demek? İşte detaylar...