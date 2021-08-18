Büyükşen cinayetinin şüphelilerinden Mustafa Okşen cezaevinde hayatını kaybetti

KONYA
'DA 3 yıl önce öldürülen Metin ve Nejla Büyükşen olayı ile ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 39 yaşındaki Mustafa Okşen, cezaevinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karatay
ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Fatma Büşra
ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen
'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Çalışmalar sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş
, sevgilisi Abdullah Başdemir
(46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen
, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek, mahkemece tutuklandı. Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mustafa Okşen henüz belirlenemeyen nedenle dün akşam fenalaştı. Cezaevi doktorunun müdahalesinin ardından Okşen, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada da yaklaşık bir saat müdahale edilen Okşen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.