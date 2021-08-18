Can, felakette mucizenin adı oldu





Eve girmeden önce babamın arabasını güvenli bir yere çekmek için arabaya bindim. Tam çalıştırırken birden su baskını oldu ve kendimi dışarı atmamla sel sularının o basınçla beni evin kapısına vurması bir oldu. Babam, kardeşim, babaannem ve dedem odalarına geçmiş uzanıyorlardı. Ben de kendi odama geçtim ve birden sel suları camlardan içeri girmeye başladı. Çok kısa bir süre içinde de tavana kadar su doldu. Bunun üzerine odamın kapısını açmak için kapıya yöneldim ama açamadım. Evin penceresinden çıkarak ikinci kata kadar yüzdüm. Daha sonra da evin içinden çatıya çıktım" dedi.