‘Çocuk gürültüsü’ kavgası cinayete dönüştü! Pompalı tüfekle ateş eden şüpheliler tutuklandı

İstanbul Pendik'te, 14 Ağustos günü Arif S. ve babası Abdulkadir S., sokakta karşılaştıkları ve aralarında önceden husumet bulunan Murat Üstündağ'ı pompalı tüfekle öldürerek, olay yerinden kaçtı. Kocaeli'nde yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

'BİZE KÜFÜRLER ETTİ'

Şüpheli Arif S. savcılıktaki ifadesinde, Murat Üstündağ ile aralarında sorunlar yaşandığını belirterek, güvenliklerinden endişe ettikleri için evlerini değiştirmeye karar verdiklerini savundu. Araçlarıyla evlerinin bulunduğu sokağa geldiklerinde Murat Üstündağ'ın araçlarının yanına geldiğini anlatan Arif S. ifadesinde, 'Murat Üstündağ bana küfür etmeye başladı. Dikiz aynasından belinden siyah bir şey çıkardığını gördüm. Babama söyledim. Biz tartışırken babam çıkmak istedi ancak izin vermedim. Silahı gördükten sonra babam kendi imkanıyla aracın sürgülü kapısını açtı ve Murat Üstündağ'a doğru birkaç el ateş etti. Kapıyı açtığında zaten Murat Üstündağ zaten karşısındaydı ve babama doğru yönelmişti. Olay yerinden babamla birlikte kaçtım. Güvenliğimizi ve diğer aile üyelerinin güvenliğini sağlamak için Ankara'ya gitmeye karar verdim. Daha sonra teslim olacaktım' dedi.

ÇOCUĞUNU KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİĞİNİ SAVUNDU

Murat Üstündağ ile ailesinin kendilerini ve diğer komşuları rahatsız ettiklerini anlatan şüpheli Abdülkadir S., bu nedenle taşınmaya karar verdiklerini söyleyerek, 'Yük indiren bir aracı bekledik. Evimizin önünde aynı zamanda Murat Üstündağ'ın evinin de bulunduğu binanın önünde durduk. Daha araçtan inmeden ölenin oğlu Yusuf aracın yanına gelerek oğluma yumruk atmaya başladı. Murat Üstündağ eşimi ve çocuklarımı kastederek oğluma küfürler etti. Murat Üstündağ'ın elini beline atarak siyah renkli bir tabanca çıkarmaya çalıştığını camdan gördüm. Ben de araçta bulunan tüfek ile kendisine doğru birkaç el ateş ettim. Ben ve oğlum, Murat Üstündağ ve ailesine zarar vermek için oraya gitmedik. Olay kendiliğinden ve karşı tarafın kışkırtmasıyla gerçekleşti. Kendimi ve çocuğumu korumak için ateş etmek zorunda kaldım' ifadelerini kullandı.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler Arif S. ile Abdulkadir S.'yi 'Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Arif S. ve Abdulkadir S. hakimlikteki sorgusularında, olayda hayatını kaybeden Murat Üstündağ ile aralarında önceye dayalı husumet olduğunu savunarak, tutuksuz yargılanmayı talep etti.



Hakimlik, 'Kasten öldürme' suçunun vasıf ve mahiyetini, suçun kanunen tutuklama nedeninin varsayıldığı katalog suçlardan olduğunu, tanık ifadelerini ve şüphelilerin olay yerinden kaçarak Kocaeli'nde yakalandıklarını, suçun alt ve üst sınırını gerekçe göstererek, Arif S. ve Abdulkadir S.'nin tutuklanmalarına karar verdi.