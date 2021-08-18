Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri D-100'de makas atarak ilerleyen düğün konvoyuna ceza
Giriş Tarihi: 18.8.2021 14:12

D-100'de makas atarak ilerleyen düğün konvoyuna ceza

DHA
D-100’de makas atarak ilerleyen düğün konvoyuna ceza

D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen düğün konvoyundaki 5 sürücüsüye toplam 4 bin 237 lira ceza kesildi.

Küçükçekmece D-100 Karayolu Avcılar istikametinde geçtiğimiz pazar günü ilerleyen düğün konvoyundaki 5 araç trafiği tehlikeye düşürdü. S.F., EF., F.Ş., A.Y. ve A.N araçlarıyla zikzak çizdi, makas attı. Yanlarından geçen araçlardakilerin de hayatını riske sokan sürücüler cep telefonuyla görüntülendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçların plakalarından sürücüleri tespit ederek yakaladı.

Sürücülere "Araçlar için belirtilen hız limitinin altında sürmek", "Tescil plakasında değişiklik yapma" ve "Makas atmak" suçlarından toplam 4 bin 237 lira para cezası uygulandı. Ayrıca "Trafiğin güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan A.Y. ve A.N.'yi ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi'ne götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
D-100'de makas atarak ilerleyen düğün konvoyuna ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA