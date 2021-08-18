Depremin yıl dönümünde Gölcük’ten afet mağdurlarına destek

Gölcük Belediyesi'nin Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi sonrasında bölgeye gönderdiği iş makinesi ve 2 tır şişe suyu sonrasında, Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi organizasyonunda Gölcüklüler tarafından yapılan yardımlarla 3 tır yardım malzemesi, Gölcük Belediyesi Hizmet Binası önünden hareket etti.Yardım Tır'larını Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, Kızılay Gölcük Şubesi Başkanı Orman Barış ve vatandaşlar dualar ile uğurladı.

GÖLCÜKLÜLERE TEŞEKKÜR

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi sonrasında cumartesi günü bölgeye gönderdiğimiz iş makinesi ve 2 tır şişe suyu sonrasında, Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi organizasyonu ile şimdide Gölcüklü hemşerilerimiz tarafından yapılan yardımlarla, 3 tır yardım malzemesini daha bölgeye dualarla uğurladık.17 Ağustos Depremi'ni yaşamış, afet sonrası yaşanan zorlukları ve yaşanan acıları en iyi bilen, sel mağduru vatandaşlarımızı en iyi anlayan ve yardım elini uzatan saygıdeğer hemşerilerime, iş adamlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Allah; ülkemizi, milletimizi her türlü afet ve musibetten muhafaza, birliğimizi daim eylesin." dedi. Adnan Yıldız Hoca tarafından yapılan dua sonrasında 3 tır bölgeye hareket etti.