Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da kayıp 17 yaşındaki kızı, 29 gün sonra polis buldu
Giriş Tarihi: 18.8.2021 11:00

Diyarbakır’da kayıp 17 yaşındaki kızı, 29 gün sonra polis buldu

DHA
Diyarbakır’da kayıp 17 yaşındaki kızı, 29 gün sonra polis buldu

Diyarbakır’da, 29 gün önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan A.K. (17) adlı kız çocuğu, ailesinin başvurusu üzerine polis ekiplerince erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ö.K.'nin evinde bulundu. Ailesinin yanına gitmek istemediğini söyleyen A.K., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

Yenişehir ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan lise öğrencisi A.K. adlı kız çocuğu, 20 Temmuz'da evden ayrıldı. Ailesi, haber alamadığı kızları için karakola giderek kayıp, ihbarında bulundu. Başvuru üzerine çalışma başlatan ekipler, A.K.'nin kaldığı evi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle girilen evde, A.K. ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ö.K. bulundu. Ekipler tarafından A.K. ve Ö.K., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen A.K., ailesinin yanına gitmek istemediğini söyledi. Kimseden şikayetçi olmadığını da belirten A.K., savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındı. Ö.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’da kayıp 17 yaşındaki kızı, 29 gün sonra polis buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA