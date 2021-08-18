Dolmabahçe Sarayı’na nasıl gidilir? Dolmabahçe Sarayı nerede, hangi otobüsler gidiyor?

Dolmabahçe Sarayı, tarihi, dokusu ve mimari tarzı ile Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kalan eşsiz yapılardan biri. Hem batı hem de doğu izleri taşıyan bu tarihi yapı aynı zamanda padişaha ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'e de ev sahipliği yapmıştır. İstanbul'a gezmek için gelen kişilerin ilk duraklarından biri olan Dolmabahçe Sarayı'nın konumu ve nasıl gidileceği ise merak konusudur.

DOLMABAHÇE SARAYI'NA NASIL GİDİLİR?

Geçmişte doğal bir liman olan ve 16. Yüzyılda doldurularak yapılan Dolmabahçe Sarayı alanının asıl adı 'Dolmabağçe'dir. Bu sarayın yapılma amacı Osmanlı Devleti'nin gemilerini demirleyerek denizcilik ve liman faaliyetlerini gerçekleştirme isteğidir. Padişahların yaşadığı ve has bahçe olarak da adlandırılan bu köşk 19. Yüzyıl içinde Beşiktaş Sahil Sarayı olarak da adlandırılmıştır. 19. Yüzyıl ise modernleşmenin de etkisiyle gelişmiş, bu saray da Dolmabahçe Sarayı adını almıştır. Görkemi ve mimarisi ile ziyaretçilerin ilgi odağı olan Dolmabahçe Sarayı'na İstanbul'un her yerinden kolaylıkla ulaşım sağlanmaktadır. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Dolmabahçe Sarayına ulaşmak için Beşiktaş'a giden otobüsleri kullanabilirsiniz. Dolmabahçe Caddesi üzerinden geçen bu otobüslerden indikten sonra kısa yürüme mesafesi ile Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret edebilirsiniz.

DOLMABAHÇE SARAYI NEREDE?

Dolmabahçe Sarayı, ulaşım olarak son derece kolay ve merkezi konumdadır. Dolmabahçe Sarayı'na gitmek için Beşiktaş, Vişnezade Mahallesi, Dolmabahçe Caddesi'ne gitmelisiniz.

DOLMABAHÇE SARAYI HANGİ SEMTTE?

Tarihi Dolmabahçe Sarayı İstanbul'un en gözde ilçelerinden biri olan, konumu ve ulaşımıyla merkezi bir noktada olan Vişnezade Mahallesi'nde bulunur. Beşiktaş'ın bu güzide semtinde yer alan mahalledeki Dolmabahçe Caddesi üzerinde kolaylıkla ziyaret edilebilir. Dolmabahçe Sarayı zamanında hükümetlerin yönetimine ev sahipliği yapsa da günümüzde ise müze olarak kullanılmaktadır. Pandemi kapsamında Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri ve günleri değişiklik gösterse de Dolmabahçe Sarayı'nı Pazartesi günleri hariç her gün ziyaret edebilirsiniz. Ziyaret saatleri ise sabah 09:00'dan, akşam 16:00'a kadardır.

DOLMABAHÇE SARAYI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen kişiler farklı ücretlendirmeler ile karşılaşmaktadır. Dolmabahçe Sarayı içerisinde Selamlık, Harem olarak iki farklı bölüm bulunmaktadır. Eğer sadece Selamlık bölümünü ziyaret etmek isterseniz bu kısmın bilet ücreti 50 TL olarak fiyatlandırılmıştır. Sadece Harem bölgesini gezmek isterseniz bu kısım da 40 TL olarak fiyatlandırılmıştır. Selamlık ve Harem bölgelerini birlikte gezmek isterseniz ödeyeceğiniz bilet ücreti 80 TL olarak belirlenmiştir.

DOLMABAHÇE SARAYI'NDAN GEÇEN OTOBÜSLER

Dolmabahçe Sarayı İstanbul'un ulaşımı en kolay semti olan Beşiktaş'ta bulunmaktadır. Beşiktaş'a Anadolu Yakası'ndan vapur ile geçerek yürüme mesafesinde Dolmabahçe Sarayı'na ulaşabilirsiniz. Eğer otobüs ile ulaşım sağlayacaksanız İETT'nin belirlenen hatlarını kullanabilirsiniz. İETT'nin otobüs hatları Vişnezade mahallesi, Dolmabahçe Caddesi'nden direkt olarak geçmektedir. Aşağıda yer alan İETT hatlarını kullanarak siz de tarihi dokusu ve mimarisi ile göz dolduran, hem Osmanlı'ya hem de Türkiye Cumhuriyeti kuruluş dönemine ev sahipliği yapan bu müzeyi ziyaret edebilirsiniz.

Dolmabahçe Sarayı'na giden otobüsler:

29C, 30A, 30D, 48T, 49T, 63