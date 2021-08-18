Erzurum’da 160 milyon yıllık ağaçlar tespit edildi

Erzurum'un Narman ilçesinde fosil ağaçlar bulundu. Bulunan ağaçlar İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Botaniği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünal Akkemik bulunan fosillerin 160 milyon yıl öncesine kadar uzandığını söyledi.

Bölgeden alınan örnekler İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesinde yapılacak olan laboratuvar incelemesinin ardından kesin olarak tarihlendirilecek. Yapılan incelemelerin ardından kalıntıların sergilenmesi amaçlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ünal Akkemik, fosillerin geçmişinin 160 milyon yıla dayandığını ifade ederek, "Bolu'da 20 milyon yıllık ağaçlar bulduk. Daha sonra Tokat'ta çalıştık orada 40 milyon yıllık fosiller vardı. Gümüşhane ve Erzurum'da ise 160 milyon yıllık fosil ağaçlara rastladık. Türkiye'nin son 160 milyon yıllık döneminde farklı alanlarda hangi ağaçlar varmış onlar üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin doğa tarihi üzerine bir katkı sağlamış olacağız" dedi.

JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMLİ BİR BULUŞ

Bulunan fosiller Türkiye'nin jeolojik durumunun incelenmesine katkı sağlayacak. Prof.Dr.Akkemik, "Bunlar çok özel oluşumlar. Bunları her yerde görmek mümkün değil. Bunlar sıcak su kaynaklarının olduğu bölgelerde veya volkanik alanlarda meydana geliyorlar. Taşlaşma sürecinin oluşması için gerekli hususların gerçekleşmesi lazım. Türkiye'nin bulunduğu yer bundan 160 milyon yıl önce tamamının denizlerle kaplı olduğu tahmin ediliyor. O zaman bir kara parçası yok. Ama bu ağaçlar gösteriyor ki parça parça kara parçaları ya da Erzurum'un deniz kenarı bir yer olduğu söylenebilir" diye konuştu.