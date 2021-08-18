Esenyurt’ta hırsız çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı

Olay, 14 Ağustos Cumartesi günü saat 14.20 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde bulunan beyaz eşya tamircisinde meydana geldi. Dükkana giren yabancı uyruklu kişi, ayak seslerini duyunca çamaşır makinesinin arkasına saklandı. Dükkanı inceleyen iş yeri sahipleri, hırsızı fark edince kapıyı üzerine kilitleyip durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerinde kilitli kalan şüpheli ise kaçmak için her türlü yola başvurdu. Şüpheli, tamirhanenin duvarlarına zarar verdi. Yaptıkları işe yaramayınca kapının önüne beyaz eşyaları yığan hırsız, daha sonra da sigara içip, beklemeye başladı.

POLİS EKİPLERİ LİNÇ EDİLMEKTEN KURTARDI



Olay yerine gelen polis ekipleri, içeri girerek şüpheliyi kelepçeledi. Çevredekiler, şüpheliyi linç etmeye çalıştı. Araca bindirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İş yeri sahibi Hasan Çoban'ın şikayetçi olmadığı şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇALAMADI AMA YAKLAŞIK 30 BİN LİRA ZARAR VERDİ"



Yaşananları anlatan Hasan Çoban, "Burada değildim, işteydim. Çocuklar arayıp, dükkana hırsız girdiğini söyledi. Ben de telefonumdan kameraya baktım. Hırsızın girdiğini gördüm. Kaçma ihtimaline karşı dükkanı kilitledik. Hemen arabaya atlayıp dükkana geldim. Ne için burada olduğunu sordum, bana Arapça cevap verdi. Burada halk toplandı, vurmaya kalktılar. Kimse zarar vermesin diye kapıyı kilitledim. Polisin gelmesini bekledik.