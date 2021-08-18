Esenyurt’ta ilginç olay: Hırsız çamaşır makinesinin arkasından çıktı!

"ÇALAMADI AMA YAKLAŞIK 30 BİN LİRA ZARAR VERDİ"



Yaşananları anlatan Hasan Çoban, "Burada değildim, işteydim. Çocuklar arayıp, dükkana hırsız girdiğini söyledi. Ben de telefonumdan kameraya baktım. Hırsızın girdiğini gördüm. Kaçma ihtimaline karşı dükkanı kilitledik. Hemen arabaya atlayıp dükkana geldim. Ne için burada olduğunu sordum, bana Arapça cevap verdi. Burada halk toplandı, vurmaya kalktılar. Kimse zarar vermesin diye kapıyı kilitledim. Polisin gelmesini bekledik. İçerde malzemeleri döktü, fayansları kaldırmaya çalıştı. Duvarları delmeye çalıştı. Ne yaptığını biz de anlayamadık. Çalamadı ama bayağı bir maddi zarar verdi. Yaklaşık 30 bin lira zarar verdi" dedi.