Evden kaçan kızını boğazından bıçakladı

Adana'da 56 yaşındaki İsa D., şiddet gördüğü iddiasıyla evden kaçan kızı 24 yaşındaki Ümmü G. A.'yı boğazından, göğsünden ve kolundan bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken saldırgan baba polis tarafından gözaltına alındı.

EVDEN KAÇTI

Olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesindeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre; evli olan 24 yaşındaki Ümmü G. A. 19 Temmuz günü eşinden şiddet gördüğünü öne sürerek evden kaçtı. Baba İsa D. (56) dün akşam kızını bulup eve geri getirdi. Genç kadının kız kardeşleri ablalarını görmek istedi ancak öfkeli baba izin vermedi. Evlatlarıyla arasında çıkan tartışma sonucu İsa D., kızı Ümmü G. A.'yı boğazından, göğsünden ve kolundan bıçaklayarak kaçtı. Durum polise ve sağlık ekiplerine bildirildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Fazla kaçamayan baba İsa D., kendisini gözaltına almak isteyen polislere bıçakla bir süre direndikten sonra teslim oldu. Yüreğir Devlet Hastanesine getirilen genç kadın ilk müdahalesi yapıldıktan sonra durumu kritik olduğu için Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Zanlı baba ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.