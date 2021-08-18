Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde canlı yayın kazası, 3 yaralı

Kaza,02.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzeri Kavacık istikametinde meydana geldi. İddiaya göre,bir otomobilde bulunanlar seyir halindeyken sosyal medyada canlı yayın yaptıkları sırada önlerinde seyreden ve içinde üç kişinin bulunduğu sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UL 5410 plakalı otomobile çarptı. Çarpan otomobil olay yerinden kaçarken, 34 UL 5410 plakalı otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI



İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan 3 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprü üzerinde trafik kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.