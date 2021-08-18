Fatih’te dehşet dolu anlar: 1 kişi öldü!

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ve hamile kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı. İbrahim Ghamari ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çıkan kavgada hayatını kaybeden Hüsam isimli kişinin cesedi olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.