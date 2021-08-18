Galata Kulesi’ne toplu ulaşım ile nasıl gidilir? Galata Kulesi nerede?

Dünyanın en köklü kuleleri arasında olan Galata Kulesi, İstanbul'un sembolü haline gelmiştir. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan bu yapıt ilklere imza atmıştır. Tarihte ilk uçuşu gerçekleştiren Hezarfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesinden Üsküdar'a kadar kanatlandığı yer olarak anılır. Bu yapıt müze olmadan önce hapishane ve rasathane olarak kullanılmıştır. İstanbul'un merkezinde yer alan kuleye ulaşım oldukça kolaydır.

GALATA KULESİ'NE NASIL GİDİLİR

Eski dönemlerde İsa Kulesi olarak da adı geçen Galata Kulesi'nin tam yapım tarihi bilinmemektedir. Kaynaklara göre 507 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından fener kulesi olarak yaptırılan Galata Kulesi'ni, Cenevizliler de 1348 yılında yığma taş olarak bilinen taşlarla Galata surlarıyla birleştirilmiştir. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u fethetmesiyle beraber Galata Kulesi'ni Osmanlı topraklarına katmıştır.

Ulaşımı her iki yakadan da kolay olan Galata Kulesi, Anadolu Yakasından gelmek isteyenlerin için, Kadıköy'den vapuruna binip Karaköy'de indikten sonra 5 dakikalık kısa bir yürüyüşten sonra Galata Kulesine ulaşım sağlanabilir. Üsküdar'dan gelecekler için Karaköy vapuruna binerek oradan indikten sonra 5 dakika yürüme mesafesi ile ulaşılabilir. Ümraniye'den gelecekler için Üsküdar-Çekmeköy metrosuna binerek Üsküdar son durakta indikten sonra Tavşantepe- Kadıköy metrosuna binip Üsküdar'dan Karaköy vapuruna binerek Karaköy de indikten sonra 5 dakikalık yürüme mesafesinden sonra ulaşabilirsiniz. Avrupa yakasından gelecek ziyaretçiler için, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler taraflarından gelmek isteyen kişiler için Metrobüs istasyonundan Cevizlibağ istasyonunda indikten sonra Kabataş- Bağcılar tramvayına binerek Karaköy istasyonunda indikten sonra yaklaşık olarak 5 dakikalık bir yürüyüş ile Galata Kulesine varılabilir. Taksim'den İstiklal Caddesi'ni bitirdikten sonra aşağıya doğru yürüyerek Galata Kulesi'ne kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

GALATA KULESİ ZİYARETE AÇIK MI?

Galata Kulesi hafta içi her gün 10:00 ile 19:00 saatleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açar. İçerisindeki restoran bölümü için akşam saatlerinde 20:00 ile 00:30 saatleri arasında faaliyetlerine devam eder.

GALATA KULESİ NEREDE

Galata Kulesi, müze olarak kullanılmaya başladıktan sonra adını tüm dünyaya duyurmuştur. İstanbul'un gözde semtlerinden olan Beyoğlu ilçesinde bulunan bir eserdir. Adını da bulunduğu Galata semtinden alır. Altmış yedi metre yüksekliğinde olan bu kuleden İstanbul'un kusursuz güzelliğini kolaylıkla izleyebilirsiniz.

GALATA KULESİ'NDE MÜZE KART GEÇERLİ Mİ?

Galata Kulesinde eskiden müze kartının geçerliliği yoktu. Sonradan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanan Galata Kulesi' de müze kartı sahiplerine kapılarını açtı. Normal fiyatlandırmalardan daha uygun hale gelen bu giriş yöntemi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan tüm müzelere uygulanır.