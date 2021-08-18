Hamile kızını başkasına kaçtığı iddiasıyla bıçakladı

Olay, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve hamile olan Ümmü Gülsüm A., eşini terk edip başka birine kaçtı. İsa D., kızı Ümmü Gülsüm A.'yı kaçtığı yerden alıp kendi evine getirdi. Baba kız evde tartışmaya başladı