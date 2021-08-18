Hatay, sel bölgesine 7 milyon lira gönderdi

Orman yangını ve sel gibi felaketlerde zarar gören vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasında Hatay 'Bende varım' dedi. Hatay Valiliği Koordinesinde ülke çapında başlatılan 'Bende Varım' adlı yardım kampanyası çerçevesinde 7 milyon lira toplantı. Toplanan paralar İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı hesaplarına aktarıldı.

Yapılan yardımdan dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu attığı bir tweet ile Hataylılara teşekkür etti. Bakan Soylu attığı Twitter'dan yayınladığı mesajda, "Sel ve yangın bölgelerine destek için 'Bende Varım' diyen Hatay Valiliğimizin koordinasyonunda, 7 Milyon liralık destek, AFAD'a aktarıldı. Hataylı hemşehrilerimize müteşekkiriz. Bu millet, büyük millet." dedi.