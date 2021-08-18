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Giriş Tarihi: 18.8.2021 16:43

Hatay, sel bölgesine 7 milyon lira gönderdi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay, sel bölgesine 7 milyon lira gönderdi

Hatay’dan yangın ve sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yardım için başlatılan Bende Varım kampanyası dahilinde toplanılan 7 milyon liralık destek geldi. Hatay Valiliği koordinesinde yapılan toplam 7 milyonluk bağış AFAD’a aktarıldı.

Orman yangını ve sel gibi felaketlerde zarar gören vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasında Hatay 'Bende varım' dedi. Hatay Valiliği Koordinesinde ülke çapında başlatılan 'Bende Varım' adlı yardım kampanyası çerçevesinde 7 milyon lira toplantı. Toplanan paralar İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı hesaplarına aktarıldı.

Yapılan yardımdan dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu attığı bir tweet ile Hataylılara teşekkür etti. Bakan Soylu attığı Twitter'dan yayınladığı mesajda, "Sel ve yangın bölgelerine destek için 'Bende Varım' diyen Hatay Valiliğimizin koordinasyonunda, 7 Milyon liralık destek, AFAD'a aktarıldı. Hataylı hemşehrilerimize müteşekkiriz. Bu millet, büyük millet." dedi.

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Hatay, sel bölgesine 7 milyon lira gönderdi
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