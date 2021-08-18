SAMSUN
'UN Çarşamba
ilçesinde aşıyı teşvik amacıyla ilginç bir kampanya başlatıldı. "Her aşı bir fidan", "Aşını ol hayata tutun" sloganlarıyla yola çıkan Çarşamba'da Belediye Başkanı Halit Doğan, şöyle konuştu: "Çarşamba mavi rengi yakalamalı. Çünkü bize bu yakışır. Bu nedenle ilçemizde her türlü kolaylığa rağmen hâlâ aşısını vurulmayan bir kesim var. Biz de belediye olarak ilçemizde hayatın normale dönmesi için bir kampanya başlatmak istedik. Bu kampanya sayesinde hem aşıyı teşvik etmiş olacağız hem de orman yangınları nedeniyle kaybettiğimiz birçok ağacımızın yerine toprağı yeni ağaçlarla buluşturmak istiyoruz. Bu sayede bu dünyada dikili bir ağacım yok diyen kimse kalmasın diye yola çıktık. Tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek verip aşılarını vurulmaya davet ediyorum" dedi.