İBB barınağındaki toplu hayvan mezarı kan dondurmuştu! Pişkin savunma: Provokasyon amacı ile yapıldı...

İBB VETERİNERİNDEN PİŞKİN SAVUNMA

Basına açıklamalarda bulunan Tepeören Bakımevi Başkhekimi Mevlüt Maytalman, "Bakım evimizde 39 ilçenin gömü hizmeti bizde yapılmaktadır. Buraya gelen hayvanların gömü işleri, günlük yapılır. Görüntülerdeki nahoş görüntüler, gömü işlemi yapılmadan önceden çekilmiştir. Bu görüntü provokasyon amaçlı yapılmıştır. Gömü işlemi yapılan yerde herhangi gibi yerleşim alanı yok. Biz zaten bu alanda çalışıyoruz.Bu durumda ilk bizim hissetmemiz lazım kokuları, ve sosyal medyada paylaşan arkadaşı provokasyon yaptığı için kınıyorum." dedi.