İBB barınağındaki toplu hayvan mezarı kan dondurmuştu! Pişkin savunma: Provokasyon amacı ile yapıldı...

İstanbul Tepeören'de kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, duydukları kokuyu takip ettiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. İBB'ye bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinin yakınındaki bahçede kazılmış çukur içerisinde, çürümeye bırakılmış onlarca kedi ve köpek cesedi olduğu görüldü.
Tepeören'deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'ndaki skandal görüntülerin ardından toplu hayvan mezarını kapatan iş makineleri basın mensuplarını görünce alandan hızla uzaklaşarak kaçtı. İş makinelerinin kaçtığı o anlar drone ile havadan görüntülendi.
İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'ndaki telef olmuş hayvan cesetlerinin görüntülerinin ardından basın mensuplar bakımevinin kapısına dayandı. İş makinelerinin telef olmuş hayvan cesetlerinin olduğu alanı kapadığını gören basın mensupları, alandan görüntü almaya başlayınca iş makineleri bulundukları alandan hızla uzaklaşarak kaçtı. Güvenlik görevlileri basın mensuplarını toplu hayvan mezarının bulunduğu alandan uzaklaştırmaya çalışırken alana gelen bakımevinin başhekimi Mevlüt Maytalman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İBB VETERİNERİNDEN PİŞKİN SAVUNMA
Basına açıklamalarda bulunan Tepeören Bakımevi Başkhekimi Mevlüt Maytalman, "Bakım evimizde 39 ilçenin gömü hizmeti bizde yapılmaktadır. Buraya gelen hayvanların gömü işleri, günlük yapılır. Görüntülerdeki nahoş görüntüler, gömü işlemi yapılmadan önceden çekilmiştir. Bu görüntü provokasyon amaçlı yapılmıştır. Gömü işlemi yapılan yerde herhangi gibi yerleşim alanı yok. Biz zaten bu alanda çalışıyoruz.Bu durumda ilk bizim hissetmemiz lazım kokuları, ve sosyal medyada paylaşan arkadaşı provokasyon yaptığı için kınıyorum." dedi.
"BAZEN GEÇ OLABİLİYOR"
Maytalman, "Normal şartlarda zaten bakanlığımızın da yayınladığı kararla ölen hayvan çukura kazılan çukara atılır. Sıkıştırılmış toprakla gömülür. Mevzuat da budur. Bizde ölen hayvanları koyuyoruz çukurumuza üstünü kapatıyoruz. Ama bazen geç olabiliyor bu durum. Çünkü İSTAÇ birimi de ve başka birimlerde buraya geliyor" diye konuştu.
İBB hayvan barınağında vahşet: Telef olmuş onlarca kedi ve köpek toplu mezara koyuldu | Video