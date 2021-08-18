İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan’dan akla ziyan açıklama: AK Parti Grup Başkanvekili ile sürekli temas halindekileri işten çıkarın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'ndaki kedi ve köpeklerin toplu bir şekilde çukura atıldığına dair görüntüler gündem olmuştu. Skandal görüntülerin ardından İBB yetkilileri toplu hayvan mezarı iş makineleri ile kapatmıştı.
"AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEKİLERİ İŞTEN ÇIKARIN!"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'ndaki görüntülerden sonra bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açıldığını sosyal medyadan duyurdu. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, İmamoğlu'nun bu açıklamasına akla ziyan bir yorum yazarak İBB'de AK Parti ile irtibatlı kişiler olduğunu ve bu kişilerin işten çıkarılması gerektiğini savundu. Özkan, sosyal medya hesabından, "Bu kötü niyetli insanlar AKP Grup Başkanvekili ile sürekli temas halindedir. Bu insanların ivedi tespit edilip iş akitlerinin sonlandırılması gerekmektedir. Radikal tedbirler alınmadığı müddetçe bu ve benzeri durumlar yaşanmaya devam edecektir" dedi.
"YANİ DİYOR Kİ; AK PARTİ DÖNEMİNDE GİRMİŞ BÜTÜN İBB PERSONELLERİNİ İŞTEN ATIN"
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Yardımcısı Fatih Özkanoğlu, Özkan'ın bu ifadelerini alıntılayarak Özkan'a tepki gösterdi. Özkanoğlu sosyal medya hesabından, "Yani diyor ki; "AK Parti döneminde girmiş bütün İBB personellerini işten atın. Böylece hem skandallar afişe olmaz hem de yüzdelik paydan hissemize düşeni alırız!" ifadelerini kullandı.