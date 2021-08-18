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Giriş Tarihi: 18.8.2021 13:10

İskenderun emniyetinden fuhuş operasyonu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
İskenderun emniyetinden fuhuş operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde fuhuş ile mücadele kapsamında polisin yaptığı çalışmada yabancı uyruklu üç kadın ile Türk vatandaşı yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuş olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda A.Ş.Ç. ile yabancı uyruklu K.R., M.E. ve F.F. isimli şahısların fuhuş yaptıkları tespit edildi.

Ayrıca K.R. isimli şahsın, yine yabancı uyruklu M.O. adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi kullandığı anlaşıldı, K.R.isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda ise 'Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek' suçundan 6 adet aranma kaydının olduğu ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis, 200 TL para cezası ile arandığı anlaşılıdı. Şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere sevk edildi.

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İskenderun emniyetinden fuhuş operasyonu
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