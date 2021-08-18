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Giriş Tarihi: 18.8.2021 07:10

İstanbul’da çok sayıda adreste uyuşturucu operasyonu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da çok sayıda adreste uyuşturucu operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde İstanbul genelinde onlarca adreste uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.



KÖPEK EŞLİĞİNDE ARAMA
Narkotik ekipleri adreslerde arama yaparken özel harekat timleri de sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Baskın yapılan adreslerde uzun süre arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda şüpheli yakalandı.



Zeytinburnu'nda bir adrese yapılan baskında hassas burunlu uyuşturucuya duyarlı köpek eşliğinde arama yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbyl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.



Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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İstanbul’da çok sayıda adreste uyuşturucu operasyonu
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