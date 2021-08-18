İstanbul’da ilginç olay! Arkadaşı engellemeye çalıştı ama...

Olay, Cihangir'de taksi durağı önünde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece vardiyasında çalışan taksici Şükrü Ö., aracını durağın önüne park ettikten sonra arka koltuğa geçerek uyumaya başladı. Bu sırada, sokaktan geçen iki kişi, taksinin şoför kapısındaki camın yarı açık olduğunu fark etti. Kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerden biri, şoför koltuğunda bulunan cep telefonunu almak için hamle yapmak isterken, diğeri engellemeye çalıştı. Kendisini uzaklaştırmaya çalışan arkadaşına direnen şüpheli, daha sonra arkadaşını ittirerek taksiye yöneldi. Şüpheli, açık camdan içeri uzanıp cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın gerçekleşmesinden bir süre sonra uyanan taksici, ön koltuğa bıraktığı cep telefonunu yerinde göremeyince durağın güvenlik kamerasını kontrol etti. Kamera görüntülerinden cep telefonunun çalındığını tespit eden Şükrü Ö., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.