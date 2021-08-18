İzmir’de vahşet: Bunu yapan insan olamaz!

Y.E.'nin yanına gidip, tepki gösteren Aslan, bu anları da cep telefonu kamerasıyla çekti. Aslan, "Ben ona yemek ve su veriyordum. Onu veterinere götürecektim. Bunu nasıl yaparsın? Memlekette ormanlar yanıyor, hayvanlar kaçamıyor. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor" derken, Y.E.'nin "Ben yerde sürüklemedim, kucakladım da getirdim. Ormanı yakanın da Allah belasını versin. Burnumun dibine köpeği koyamazsın. Leş gibi kokuyor. Senelerdir onu biz besliyoruz, şimdi mi aklına geldi?" yanıtını verdiği duyuldu. Aslan'ın "Ben İzmir Valiliği'nin hayvan koruma görevlisiyim, bunun cezasını ödeyeceksin" demesi üzerine Y.E.'nin "Sen valilik görevlisi oldun da Allah mı oldun? Varsa cezam mahkemeye ver. Adam öldürmedim, kadına tecavüz etmedim" dediği duyuldu.