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Giriş Tarihi: 18.8.2021 10:09 Son Güncelleme: 18.8.2021 10:21

Jandarma kaybolan engellinin ailesine sevgi izinden ulaştı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Jandarma kaybolan engellinin ailesine sevgi izinden ulaştı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Urla ilçesinde engelli bir kişiye rastladı. Üzerinden kimlik çıkmayan engellinin kolundaki "sevgi izi" dövmesi fark edildi. Sevgi izinden nerede yaşadığı tespit edilen engelli Osman Ayhan (61) Karabağlar’daki ailesine teslim edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yolunu kaybeden konuşma engelli bir vatandaşı buldu.

Üzerinden kimlik çıkmayan engelli vatandaşın kolunda bulunan beş haneli dövmeden yola çıkan ekipleri ATV'nin sevilen ismi Müge Anlı tarafından oluşturulan "Sevgi İzi Projesi" kapsamında sorgu yaptı. Osman Ayhan (61) olduğu belirlenen engelli vatandaşın ailesine durum haber verildi. Jandarma ekipleri, kayıtları incelenerek Osman Ayhan'ın kız kardeşine ulaştı. Yapılan görüşmede Ayhan'ın kız kardeşi S.I., Karabağlar ilçesinde ikamet ettiklerini, ağabeyinin 16 Ağustos tarihinde kaybolduğunu, gidebileceğini düşündükleri her yere bakmalarına rağmen bulamadıklarını söylediği öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından bulunan engelli vatandaş Osman Ayhan, kız kardeşi S.I.'ya Urla İlçe Jandarma Komutanlığında teslim edildi.

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Jandarma kaybolan engellinin ailesine sevgi izinden ulaştı
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